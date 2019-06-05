Кредиторы Тарико обратились за помощью в А1

Кредиторы Тарико вызвали «Альфу» Евгений Разумный / Ведомости

Держатели дефолтных евробондов Russian Standard Ltd Рустама Тарико наняли для ведения переговоров с эмитентом компанию А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»), рассказал владелец бумаг Russian Standard и подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. По словам собеседников «Ведомостей», к А1 обратилась инициативная группа, собравшая 25% выпуска: они не согласились на предложенные условия реструктуризации.

Не заплатил дважды

Дефолт по бумагам на $545 млн Russian Standard допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Они были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов на $350 млн и $200 млн банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Держатели бондов банка получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.

Обеспечением по этому выпуску выступают 49% акций банка.

Russian Standard в 2018 г. предложила два варианта: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и право на выплаты, которые будут привязаны к результатам «Русского стандарта». Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Не убедил.

ЦБ не помог

Держатели бондов обратились за поддержкой к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Они предъявили весь долг к погашению и требовали вернуть от Тарико $623,6 млн, угрожая взыскать заложенные акции банка. Взыскание залога группа рассматривала как крайнюю меру, указывали они в письме. Запросы в фонды, подписавшие письмо Набиуллиной, остались без ответа. Представитель Pala Assets от комментариев отказался.

Вариант с обращением взыскания на залог акций банка «Русский стандарт» по-прежнему является крайней мерой, говорит один из собеседников «Ведомостей», но кредиторы могут ее использовать, если не удастся урегулировать задолженность Russian Standard иным образом. Бонды выпущены по английскому праву, но заложенные акции банка регулируются нормами российского права, указывает держатель облигаций.

Новая надежда

А1 наняли для защиты прав кредиторов, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Если комитет кредиторов решит прибегнуть к взысканию акций, ему может пригодиться помощь сильного российского партнера», – объясняет он.

У А1 большой опыт работы со сложными корпоративными кейсами, так называемыми специальными ситуациями, замечает партнер Matrix Capital Павел Теплухин: это и конфликты между акционерами, и неэффективное управление, и, конечно, урегулирование проблемных долгов, причем не только в России. «Зачастую такие разбирательства не ограничиваются российской юрисдикцией, а А1 – это те, кто как раз может помочь с поиском активов и взысканием долгов за рубежом», – считает он. Именно А1 Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий Внешпромбанка (ВПБ), доверило преследование в лондонском суде совладельца банка Георгия Беджамова. Крах этого банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в российской истории, ЦБ оценивал дыру в банке в 216 млрд руб. В конце марта Высокий суд правосудия Англии и Уэльса по иску ВПБ арестовал активы Беджамова на $1,75 млрд.

Представитель холдинга «Русский стандарт» не слышал о том, что держатели облигаций наняли А1. С ними А1 не связывалась, но холдинг находится в контакте с держателями облигаций, сказал он. Представитель А1 от комментариев отказался.

Инициативная группа с долей в 25% не единственная, кто пытается вернуть вложенные в бонды Russian Standard средства: компания «Мириад рус», объединяющая владельцев еще 9,8% облигаций, хочет взыскать залог по бумагам через суд. Держатели бондов собирались обратиться в Арбитражный суд Москвы еще в конце прошлого года, но решили отложить подачу иска, пока не найдут покупателя на залог, говорит представитель «Мириад рус»: «Мы хотим выручить за акции банка максимально возможную сумму, а при текущей конъюнктуре это возможно, если продавать его напрямую известному инвестору по заранее согласованной цене, а не через аукцион. Если суд удовлетворит иск и обратит взыскание на залог, в нашем распоряжении окажется не так много времени, чтобы найти покупателя, поэтому мы бы хотели заранее найти заинтересованного инвестора». По его словам, сейчас компания консультируется с иностранными и российскими инвестдомами, пытаясь найти покупателей на акции банка.

О том, что другая группа владельцев облигаций наняла финансовую компанию, чтобы представлять их интересы, представитель «Мириад» слышал, но не знал, кого именно. «Мы и сами думали обратиться к А1, все-таки на рынке у них репутация одних из наиболее успешных взыскателей проблемных долгов», – говорит он. «Мириад» не исключает такой вариант и сейчас, добавляет он, тем более что, если А1 будет представлять интересы сразу двух групп, вопрос с возвратом средств может решиться быстрее.