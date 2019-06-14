Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Код национальной безопасности

Депутаты обяжут Visa и Mastercard локализовать сервисы безопасности интернет-платежей

Это должно усилить защиту национальной платежной системы от санкций

Россия может обязать международные платежные системы передать функцию аутентификации клиентов банков для онлайн-платежей в Национальную систему платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» Центробанка), следует из поправок в закон о национальной платежной системе ко второму чтению. Речь идет о протоколе 3D Secure, который обеспечивает дополнительную безопасность при оплате картой в интернете. На мобильный телефон плательщика отправляется sms, содержащее динамический код. В большинстве случаев это позволяет удостовериться, что платеж совершает именно держатель карты.

Идея проста. Сейчас Visa и Mastercard с банками-эмитентами самостоятельно обрабатывают запросы по 3D Secure, и в случае санкций против банка держатели его карт лишатся доступа к сервису. Их платежи будут проводиться через НСПК, но станут менее защищенными. В последнее время часто поднимался вопрос о полной локализации трафика и поэтому появился пункт о передаче этой функции НСПК, объясняет председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

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Комментарии
Лукоп
07:02 14.06.2019
Да не поможет от санкций ни фига! Что Visa или MS отсюда ничего отключить не смогут?!
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