Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Пилюли для инвесторов

Вложения в российские активы в апреле – июне превзошли ожидания

На чем инвесторы смогут заработать во втором полугодии 2019 года

II квартал обошелся без неприятных сюрпризов для российских инвесторов. Обвала фондовых рынков, которого многие месяцы опасаются аналитики, не случилось. Более того, российский рынок заметно вырос, а индекс Московской биржи 27 июня обновил исторический максимум – 2790,59 пункта. Цена нефти марки Brent держалась в диапазоне $60–75 за баррель, поддерживая российскую экономику. Новые серьезные санкции в отношении России не вводились, геополитическая ситуация не ухудшалась.

Рубль вновь укрепился, инфляция снизилась. В июне ЦБ вернулся к снижению ключевой ставки (уменьшена на четверть процентного пункта и теперь составляет 7,5%), а монетарные власти США дали понять, что готовы поступить так же, чтобы стимулировать экономику. В результате инвесторы получили надежду на продолжение роста фондовых рынков, по крайней мере в ближайшие месяцы.

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