Вложения в российские активы в апреле – июне превзошли ожидания
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II квартал обошелся без неприятных сюрпризов для российских инвесторов. Обвала фондовых рынков, которого многие месяцы опасаются аналитики, не случилось. Более того, российский рынок заметно вырос, а индекс Московской биржи 27 июня обновил исторический максимум – 2790,59 пункта. Цена нефти марки Brent держалась в диапазоне $60–75 за баррель, поддерживая российскую экономику. Новые серьезные санкции в отношении России не вводились, геополитическая ситуация не ухудшалась.
Рубль вновь укрепился, инфляция снизилась. В июне ЦБ вернулся к снижению ключевой ставки (уменьшена на четверть процентного пункта и теперь составляет 7,5%), а монетарные власти США дали понять, что готовы поступить так же, чтобы стимулировать экономику. В результате инвесторы получили надежду на продолжение роста фондовых рынков, по крайней мере в ближайшие месяцы.
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