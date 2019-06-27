Доходность половины полисов ИСЖ не превысила 1%

Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Жизнь за один процент

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Хорошие времена для ИСЖ прошли – с апреля начало действовать указание ЦБ, предусматривающее новые требования к продаже полисов страхования жизни Евгений Разумный / Ведомости

Менее 1% – такова средняя доходность 48% из 80 000 полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ; их действие закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 г.), сообщил представитель ЦБ. Всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5%. ЦБ не учитывал договоры, расторгнутые досрочно или завершившиеся в связи со смертью застрахованного.

Конечно, говорит представитель ЦБ, на эти показатели повлияли полисы ИСЖ, купленные 3–5 лет назад, их доходность испортило падение рынка. Доходность полисов, которые завершились в I квартале 2019 г., выше, чем тех, что закончились в IV квартале 2018 г., приводит он пример, но в среднем она все равно низкая: 1,3% против 0,9% по трехлетним договорам и 2,9% против 2,3% по пятилетним. Максимальная ставка вклада в I квартале 2016 г. была 9,7%.