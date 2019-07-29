Банк «Восточный» замещает деньги банков государственными

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Судя по отчетности, у «Восточного» сократились и текущие счета клиентов, и депозиты физлиц Максим Стулов / Ведомости

Банк «Восточный» на фоне конфликта акционеров увеличил заимствования у Федерального казначейства. В банке уже полгода растут срочные средства госкомпаний, следует из его отчетности: с 217,7 млн руб. 1 января до 26 млрд руб. на 1 июля.

Это репо с Федеральным казначейством под залог ОФЗ, объяснил «Ведомостям» представитель «Восточного»: банк привлекал средства для фондирования портфеля ценных бумаг. По его словам, эти сделки заменили банку репо с другими рыночными контрагентами, так как их условия на тот момент были выгоднее. На 26 июля репо с казначейством на срок от 31 до 180 дней составляло 22 млрд руб., уточнил представитель банка.