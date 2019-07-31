Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Сбербанк ушел из Турции

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Сбербанку пришлось надолго забыть о своих глобальных амбициях MURAD SEZER / REUTERS

«Мы покинули банк в гораздо лучшей форме, чем он был: количество клиентов выросло в 2 раза, активы – в 3», – заявил зампред правления Сбербанка Лев Хасис во время телеконференции, посвященной закрытию сделки по продаже турецкой «дочки» госбанка Denizbank дубайскому Emirates NBD.

Переговоры о продаже Denizbank Сбербанк вел с января прошлого года, но сделке мешало отсутствие согласования регуляторов. Вчера Сбербанк сообщил, что сделку одобрили регуляторы ОАЭ, Турции, Австрии и России. За 99,85% акций Denizbank Сбербанк выручил 170,7 млрд руб. С 2012 г., когда Сбербанк купил турецкий банк, он инвестировал в него 148 млрд руб. По условиям сделки Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Denizbank также погасит предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд. В итоге выручка от продажи Denizbank составит $5 млрд, сообщил Сбербанк.