Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Залог успеха банковского надзора

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Ежемесячно банки должны будут отчитываться перед регулятором о залогах, их стоимости и всех операциях с ними

«Когда банковское кредитование становится ломбардным, банкам, по сути, все равно, кого кредитовать. Банки не анализируют хозяйственную деятельность заемщика – был бы залог», – говорила летом прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в программном выступлении на Международном финансовом конгрессе. А преобладание залогового кредитования создает риски, что на балансах банков скопится слишком большой объем непрофильных или проблемных активов, предупреждала председатель.

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы. Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются. Кроме того, для борьбы с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается сразу у нескольких банков, ЦБ планировал запустить единый электронный реестр залогов. По замыслу им смогут пользоваться все банки.

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