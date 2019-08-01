Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Ежемесячно банки должны будут отчитываться перед регулятором о залогах, их стоимости и всех операциях с ними

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина против превращения банков в ломбарды Евгений Разумный / Ведомости

«Когда банковское кредитование становится ломбардным, банкам, по сути, все равно, кого кредитовать. Банки не анализируют хозяйственную деятельность заемщика – был бы залог», – говорила летом прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в программном выступлении на Международном финансовом конгрессе. А преобладание залогового кредитования создает риски, что на балансах банков скопится слишком большой объем непрофильных или проблемных активов, предупреждала председатель.

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы. Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются. Кроме того, для борьбы с перекрестными залогами, когда одно и то же обеспечение оказывается сразу у нескольких банков, ЦБ планировал запустить единый электронный реестр залогов. По замыслу им смогут пользоваться все банки.