Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: Почем здоровье банков
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Они оставят 0,75–1,44 трлн рублей, подсчитал зампред ЦБ Василий Поздышев
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ЦБ рассчитывает вернуть значительную часть денег, потраченных на оздоровление банков
Сергей Коньков / ТАСС
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял. Размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами, указал он.
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком. Позже на оздоровление отправились Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).
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