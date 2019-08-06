ЦБ оценил свои потери от санации банков

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ЦБ рассчитывает вернуть значительную часть денег, потраченных на оздоровление банков Сергей Коньков / ТАСС

Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял. Размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами, указал он.

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком. Позже на оздоровление отправились Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).