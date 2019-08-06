Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: Почем здоровье банков

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Они оставят 0,75–1,44 трлн рублей, подсчитал зампред ЦБ Василий Поздышев

Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял. Размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами, указал он.

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком. Позже на оздоровление отправились Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

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