Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Ипотека будет еще дешевле

Снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию

Но спешить за кредитом рано

Августовское снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию. Крупные игроки рынка один за другим повторно (первая волна снижения прошла в них в июне – июле) удешевляют кредиты на покупку жилья и в новостройках, и на вторичном рынке. Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Возрождение» и др.

Только на текущей неделе ипотека подешевела в «Уралсибе» и Связь-банке, а Райффайзенбанк снизил ставки второй раз за август. В среднем снижение ставок составило 0,2–0,5 процентного пункта (п. п.) – действующие ставки приведены в таблице на стр. 14.

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