Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Ипотека будет еще дешевле

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Падение ставок приобрело массовый характер после повторного снижения ключевой ставки ЦБ – до 7,25% в конце июля Андрей Гордеев / Ведомости

Августовское снижение ставок ипотеки напоминает эпидемию. Крупные игроки рынка один за другим повторно (первая волна снижения прошла в них в июне – июле) удешевляют кредиты на покупку жилья и в новостройках, и на вторичном рынке. Всего с начала августа кредитные ставки стали ниже в 18 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля, среди них ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк, «Открытие», Альфа-банк, «Возрождение» и др.

Только на текущей неделе ипотека подешевела в «Уралсибе» и Связь-банке, а Райффайзенбанк снизил ставки второй раз за август. В среднем снижение ставок составило 0,2–0,5 процентного пункта (п. п.) – действующие ставки приведены в таблице на стр. 14.