Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Процент студентов вырос
Как банки финансируют тех, кто готов учиться в долг
Государство вернуло образовательные кредиты, но они стали дороже
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Праздник некоторых выпускников может омрачить набежавший долг по образовательному кредиту
Андрей Гордеев / Ведомости
С августа Минобразования возобновило программу образовательных кредитов с субсидированной ставкой.
Речь идет об особом виде целевого банковского кредита. Он выдается траншами на оплату каждого семестра обучения в вузе, а начинает гаситься после завершения учебы. Также студент-заемщик получает льготы по уплате процентов на период обучения. Недополученные банками проценты субсидируются государством.
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