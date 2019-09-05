Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Процент студентов вырос

Как банки финансируют тех, кто готов учиться в долг

Государство вернуло образовательные кредиты, но они стали дороже

С августа Минобразования возобновило программу образовательных кредитов с субсидированной ставкой.

Речь идет об особом виде целевого банковского кредита. Он выдается траншами на оплату каждого семестра обучения в вузе, а начинает гаситься после завершения учебы. Также студент-заемщик получает льготы по уплате процентов на период обучения. Недополученные банками проценты субсидируются государством.

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