Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни

Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Жизнь после жизни

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Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию Андрей Гордеев / Ведомости

Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.

Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.