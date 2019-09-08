Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Жизнь после жизни
Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни
Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию
Андрей Гордеев / Ведомости
Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.
Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}