Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Бумажная недвижимость
Россияне инвестируют в недвижимость малыми порциями
Интерес к зарубежным фондам недвижимости за год вырос в разы
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Инвестировать в офисы на Манхэттене можно всего $150–300
Getty Images
Опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показывает: 44% граждан считают недвижимость самым надежным способом вложений средств, 37% – еще и самым выгодным. По этим свойствам квадратные метры опережают и банковские вклады, и валюту.
«Самый мудрый инвестиционный совет, который я слышал за всю мою деятельность, – инвестировать в физические активы, например недвижимость, – рассказывает экономист Александр Клишин. – Даже в кризис они меняют стоимость медленно, без больших скачков, и если падают в цене, то позже выравниваются». В последние год-два российские инвесторы начали следовать совету – пережидать смутное время в квадратных метрах, констатируют эксперты.
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