Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Бумажная недвижимость

Россияне инвестируют в недвижимость малыми порциями

Интерес к зарубежным фондам недвижимости за год вырос в разы

Опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показывает: 44% граждан считают недвижимость самым надежным способом вложений средств, 37% – еще и самым выгодным. По этим свойствам квадратные метры опережают и банковские вклады, и валюту.

«Самый мудрый инвестиционный совет, который я слышал за всю мою деятельность, – инвестировать в физические активы, например недвижимость, – рассказывает экономист Александр Клишин. – Даже в кризис они меняют стоимость медленно, без больших скачков, и если падают в цене, то позже выравниваются». В последние год-два российские инвесторы начали следовать совету – пережидать смутное время в квадратных метрах, констатируют эксперты.

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Комментарии
molchanovmaxim
07:41 27.09.2019
Противоречивая статья... Начинается с акцента на консервативный характер инвестиций в недвижимость, а затем переходит к REIT'ам, как к альтернативе вклада в физические квадратные метры. Но, на самом деле, большинство биржевых фондов недвижимости строят свой бизнес с использованием многократного левериджа. Поэтому это значительно более волатильный и спекулятивный инструмент, который гораздо сильнее зависит от цикла изменения процентных ставок в экономике, чем сама недвижимость.
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