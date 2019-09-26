Россияне инвестируют в недвижимость малыми порциями

Интерес к зарубежным фондам недвижимости за год вырос в разы

Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Бумажная недвижимость

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Опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показывает: 44% граждан считают недвижимость самым надежным способом вложений средств, 37% – еще и самым выгодным. По этим свойствам квадратные метры опережают и банковские вклады, и валюту.

«Самый мудрый инвестиционный совет, который я слышал за всю мою деятельность, – инвестировать в физические активы, например недвижимость, – рассказывает экономист Александр Клишин. – Даже в кризис они меняют стоимость медленно, без больших скачков, и если падают в цене, то позже выравниваются». В последние год-два российские инвесторы начали следовать совету – пережидать смутное время в квадратных метрах, констатируют эксперты.