Как выгодно инвестировать деньги в оставшуюся часть 2019 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

На результаты инвестиций в III квартале в значительной степени повлияли действия регуляторов. Центральные банки – ФРС США, ЕЦБ, ЦБ РФ – перешли от слов к делу и понизили учетные ставки, чтобы предотвратить замедление национальных экономик. Российская ключевая ставка упала на 0,5 п. п. до 7% годовых, европейская – на 0,1 п. п. до минус 0,5%, американские – на 0,5 п. п. до 1,75–2%. В итоге выиграли те, кто делал ставку на защитные активы, облигации и акции отдельных компаний.

Про деньги

Хотя за минувший квартал нефть марки Brent подешевела на 9%, рубль слегка укрепился по отношению к европейским валютам, в том числе к евро – на 1,5%, к фунту стерлингов – на 0,45%. Исключение – швейцарский франк, подорожавший на 0,55%. Курс доллара к рублю вырос почти на 2,5%, японской иены – на 2,3%.

Из-за этого долларовые вклады (лучшие ставки в крупных банках в начале III квартала составляли 2,75% годовых) оказались самыми доходными: доход вкладчиков за июль – сентябрь достиг 4,48% в рублевом эквиваленте. Рублевые депозиты (лучшая ставка – 8% годовых) принесли около 2% дохода, а вклады в евро со ставкой максимум 0,6% годовых – 1,38% убытка.

Лучшие ставки вкладов на застрахованную сумму в крупных розничных банках уже опустились до 7,4% годовых в рублях, 2,4% в долларах, 0,5% в евро и, по прогнозам аналитиков, продолжат снижаться. Так что ждать лучших условий для открытия вкладов в ближайшие месяцы вряд ли стоит.