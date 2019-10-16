POS-кредиты стали невыгодными
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«Мы изучили перспективы рынка POS-кредитования – долгосрочная и устойчивая рентабельность сегмента не подтвердилась», – заявил директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола. Новые требования ЦБ резервировать дополнительный капитал с учетом долговой нагрузки затронули POS-кредитование, существенно повысив нагрузку на капитал, признает он, а рост POS-кредитования в среднем по рынку не превышал 5% в 2018 г. У Frank RG другие данные: портфель POS-кредитов российских банков на 1 октября, по предварительным данным, – 266,8 млрд руб., он вырос за год на 9%.
Драйверами роста розничного бизнеса группы Росбанк в России есть и будут автокредиты и ипотека, сообщили в Росбанке. «Русфинанс банк» входит в пятерку лидеров рынка автокредитования, а Росбанк – рынка ипотеки.
На рынке POS-кредитов, по данным Frank RG, «Русфинанс банк» на 7-м месте, с апреля его доля снижалась: на 1 октября 2019 г. – 6,5% (всего 17,4 млрд руб.), или на 1,5% меньше, чем за год до этого.
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