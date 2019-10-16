Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4922 от 17.10.2019 под заголовком: ЦБ назначит собственников

ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций

Юристы видят в таком усилении полномочий ЦБ коррупционные риски

Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Центробанк, по его словам, предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки – в судебном или в административном порядке, т. е. действовать во втором случае как налоговики.

Чтобы новый механизм был эффективным, Центробанк хочет блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций, отмечает его представитель. Определять их регулятор хочет сам, предоставив таким лицам право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

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