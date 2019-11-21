За счет в банке скоро придется платить

Когда ключевая ставка 8–9% годовых, то надбавка банка в ставке по кредиту в среднем может достигать 4 п. п., рассказывал в этом октябре на Дне инвестора ВТБ его финансовый директор Дмитрий Пьянов. Но когда ключевая ставка 5 или 5,5%, то клиенту уже сложно предложить те же самые 3–4% надбавки, объяснял он. В этой ситуации согласно стратегии банка до конца 2022 г. рост доходов может ускориться прежде всего за счет чистых комиссионных доходов, подчеркивал Пьянов: их доля в чистых операционных доходах должна вырасти с 15% в 2018 г. до 20% к концу 2022 г. (по МСФО).