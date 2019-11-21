Как поменялся рынок рейтинговых услуг за пять лет

В начале 2015 г. S&P и Moody’s снизили рейтинг России до спекулятивного уровня, Fitch – до минимальной инвестиционной ступени. Летом был принят закон о рейтинговых агентствах (полностью вступил в силу в 2017 г.), который установил приоритет национальной шкалы – только она может использоваться в регуляторных целях. Чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, нужно войти в реестр ЦБ.