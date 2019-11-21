Как поменялся рынок рейтинговых услуг за пять лет
Агентства осваивают новые ниши в поисках доходов
Три на четыре
Российские чиновники задумались об отечественных рейтингах в 2014 г.: после введения санкций большая тройка международных агентств (S&P, Fitch, Moody’s) начала снижать и отзывать рейтинги России и ряда ее компаний. Создание собственного агентства – не мечта, а крайняя необходимость, заявил в апреле 2014 г. Игорь Шувалов, тогда первый вице-премьер.
В начале 2015 г. S&P и Moody’s снизили рейтинг России до спекулятивного уровня, Fitch – до минимальной инвестиционной ступени. Летом был принят закон о рейтинговых агентствах (полностью вступил в силу в 2017 г.), который установил приоритет национальной шкалы – только она может использоваться в регуляторных целях. Чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, нужно войти в реестр ЦБ.
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