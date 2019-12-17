Малый бизнес все чаще идет за деньгами на биржу

По расчетам ИК «Септем капитал», основанным на данных Rusbonds, за январь – ноябрь 2018 г. 19 малых и средних предприятий разместили на Мосбирже облигаций на 6 млрд руб., а за январь – ноябрь 2019 г. бонды разместили 43 малые и средние компании – уже на 12,2 млрд руб. На Мосбирже сейчас обращаются облигации примерно 60 малых и средних компаний – с выручкой до 2 млрд руб., всего они разместили 100 выпусков от 30 млн до 1,5 млрд руб., говорит Денис Козлов из Septem Partners Rus. (владеет ИК «Септем капитал»). Из этих 60 компаний только 13 входят в Сектор роста Мосбиржи, эмитенты которого получают льготы от государства. За 2019 г. они провели размещения на 3,8 млрд руб. Средний выпуск у такой компании – 215 млн руб., доходность – 14%, продолжает Козлов, а всего стоимость облигаций в обращении за год выросла в 2,5 раза – с 8 млрд до 20 млрд руб.