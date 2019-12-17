Малый бизнес все чаще идет за деньгами на биржу
Бонды малого и среднего бизнеса привлекают частных инвесторов высокой доходностью – 14–15% годовых.
По расчетам ИК «Септем капитал», основанным на данных Rusbonds, за январь – ноябрь 2018 г. 19 малых и средних предприятий разместили на Мосбирже облигаций на 6 млрд руб., а за январь – ноябрь 2019 г. бонды разместили 43 малые и средние компании – уже на 12,2 млрд руб. На Мосбирже сейчас обращаются облигации примерно 60 малых и средних компаний – с выручкой до 2 млрд руб., всего они разместили 100 выпусков от 30 млн до 1,5 млрд руб., говорит Денис Козлов из Septem Partners Rus. (владеет ИК «Септем капитал»). Из этих 60 компаний только 13 входят в Сектор роста Мосбиржи, эмитенты которого получают льготы от государства. За 2019 г. они провели размещения на 3,8 млрд руб. Средний выпуск у такой компании – 215 млн руб., доходность – 14%, продолжает Козлов, а всего стоимость облигаций в обращении за год выросла в 2,5 раза – с 8 млрд до 20 млрд руб.
Дороже, но проще
«Для малых и средних предпринимателей размещение дороже кредита в банке, но намного проще, – объясняет Козлов. – Банки требуют залогов, нужные активы есть не у всех, а оборотные средства нужны. Под облигации обеспечения не нужно, только денежный поток». Для малых и средних предприятий размещение облигаций зачастую если не единственный, то точно простейший способ привлечь деньги, считает главный аналитик «Открытие брокера» Алексей Павлов.
Эмитенты – из разных отраслей: транспортная компания «Грузовичкоф», сеть маникюрных салонов «Кисточки», стритфуд «Дядя Денер» и др. Ломбардам практически невозможно получить кредит в банке, а облигации обеспечили фондирование нашего бизнеса, говорит Алексей Весновский, управляющий партнер инвестфонда Octothorpe, который владеет «Мастер-ломбардом». Сейчас, по его словам, эмитент платит комиссию организатору размещения от 2,5 до 5% стоимости выпуска, хотя ставки в последнее время в связи с ростом конкуренции падают; но требуются расходы на услуги биржи, депозитария, расходы на аудит и т. д., сетует Весновский.
В Секторе роста, который выделен на Мосбирже с 2017 г., в этом году прошло 14 размещений облигаций на 10 млрд руб., из них 10 размещений на 2,7 млрд пришлись на долю малых и средних предприятий; в 2018 г. разместились пять эмитентов на 7,8 млрд руб., из которых 0,65 млрд пришлось на предприятия малого и среднего бизнеса, говорит исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Мосбиржи Геннадий Марголит.
Люди с деньгами
Инвесторами в облигации малых и средних предприятий на бирже в основном выступают физические лица. Ставки депозитов снижаются – в ноябре был исторический минимум, 6,03%, – и люди ищут другие источники дохода. К 1 декабря брокерские счета на Мосбирже открыло 3,5 млн человек, из них 1,57 млн – с начала года, по данным Мосбиржи.
Бумаги эмитентов из малого и среднего бизнеса покупают частные инвесторы, из институциональных – только «МСП банк», говорит Козлов. Под такие облигации сложно привлечь ликвидность: их не отдать в репо центральному контрагенту, так как их нет в котировальном списке, указывает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Их можно использовать в качестве залога в межбанковском кредитовании, но они будут приниматься с большим дисконтом по тем же причинам. И риск обесценения у облигаций таких эмитентов, как правило, выше».
Куда вкладывать
Основной рынок: три уровня листинга
Направления:
Рынок инноваций и инвестиций – только для высокотехнологичных компаний
Сектор роста – для малого и среднего бизнеса (> 3 лет работы, выручка < 10 млрд руб., объем выпуска < 50 млн руб.)
Сектор устойчивого развития – для зеленых, социальных и национальных проектов
Сектор повышенного инвестиционного риска:
1) соответствие критериям для включения ценных бумаг в сектор, в том числе эмитентом облигаций (или поручителем) выступает микрофинансовая организация, наличие дефолта (технического дефолта) эмитента и др.;
2) наличие у эмитента существенного нарушения требований к раскрытию информации и др.
Среди частных инвесторов всегда была, есть и будет категория, которая готова брать на себя больший риск в погоне за большей доходностью, говорит Павлов из «Открытие брокера», большая их часть – физические лица. Частные инвесторы торгуют очень активно – 4,5 млрд руб. ежемесячно, а для частного инвестора с 2–5 млн руб. облигации малого и среднего бизнеса достаточно ликвидны, говорит Козлов. Инвесторов привлекает прежде всего доходность, доходящая до 12–13%, – у крупных надежных эмитентов она не выше 8%, знает инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин.
Но иногда такие выпуски используются для других целей – например, для включения в уставный капитал, указывает Бахтин. «Требования к таким выпускам более мягкие, и расходы ниже, это набрало популярность у малого и среднего бизнеса для использования в определенных нерыночных целях», – полагает он. По словам Бахтина, по мере снижения ставок рынок облигаций малых и средних предприятий продолжит рост в 2020 г., будет повышаться его прозрачность, сокращаться доля нерыночных историй в пользу реальных.
«Такие бумаги можно рассматривать как портфельную инвестицию, когда набирается сразу много разных компаний, и если одна-две из них обанкротятся, то в целом доходность по другим бумагам перекроет эти потери и принесет доход выше, чем по консервативным стратегиям», – рассуждает Бахтин.
Рейтинг малых
Отсутствие институциональных инвесторов, ПИФов и финансового менеджмента у малого и среднего бизнеса мешает развиваться облигационному рынку, считает Козлов. С 2020 г. планируется ввести рейтингование для таких компаний. Учитывая большой приток частных лиц на рынок, в том числе в облигации малых и средних компаний, биржа хочет максимально защитить инвесторов и рынок, говорит Марголит. «В Секторе роста мы хотим повысить роль рейтинговых агентств, и с 2020 г. возможно субсидирование затрат на рейтингование в секторе», – надеется он.
Ожидается, что всем эмитентам нужно будет получить рейтинг аккредитованного агентства, но это стоит 1,5 млн руб. и дорого для малых и средних предприятий, говорит Весновский. Малые и средние предприятия уже переживали дефолты, и Мосбиржа стала ужесточать регулирование.