Банковская система за год почти не выросла
«В целом 2019 год был очень хорошим для банковской системы», – заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов, представляя статистику за год. Активы банковского сектора за 2019 г. выросли в номинальном выражении на 2,7% до 96,6 трлн руб. против 10,4% за 2018 г. Кредиты нефинансовому сектору увеличились всего на 1,2% до 33,7 трлн руб. против роста на 10,5% в 2018 г. Вклады населения прибавили всего 7,3% до 30,5 млрд руб. против 9,5% в 2018 г.
Основной итог 2019 г. – стагнация объемов бизнеса стала хронической, эти показатели наименьшие за последние три года, говорит профессор Банковского института Высшей школы экономики Михаил Сухов: «Сектор плавно сокращает свою роль в аккумулировании свободных средств населения и финансировании экономики». Объяснять падение показателей расчисткой банковской системы, как в 2016–2017 гг., уже нельзя. По оценке Сухова, отношение активов банковского сектора к ВВП упало ниже 90%, что в условиях слабого развития фондового рынка сдерживает экономический рост. Его ускорению мешают, в частности, низкий уровень кредитования и недостаточное развитие банковского сектора, а заявленная ЦБ цель по доле активов банков в ВВП не достигнута, отмечала Счетная палата.