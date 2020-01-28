Банковская система за год почти не выросла

«В целом 2019 год был очень хорошим для банковской системы», – заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов, представляя статистику за год. Активы банковского сектора за 2019 г. выросли в номинальном выражении на 2,7% до 96,6 трлн руб. против 10,4% за 2018 г. Кредиты нефинансовому сектору увеличились всего на 1,2% до 33,7 трлн руб. против роста на 10,5% в 2018 г. Вклады населения прибавили всего 7,3% до 30,5 млрд руб. против 9,5% в 2018 г.