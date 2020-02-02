Кредитор обанкротившегося Пробизнесбанка оспаривает сделки на 34,5 млрд руб.
Часть их состоялась в день отзыва лицензии у банка
ООО «Вэй М» в декабре – январе подало к банку три иска в Арбитражный суд Москвы. Соответчиком по первому является брокер BrokerCreditService (Cyprus) Limited (BCS), по второму – Sova Capital Limited (SCL), по третьему – Dinosaur Merchant Bank Limited. Информация об исках есть в картотеке арбитражных дел. Копии всех трех исковых заявлений с отметками суда есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил представитель «Вэй М».
В двух первых исках – к BCS и SCL истец оспаривает сделки, проведенные в день отзыва у банка лицензии. Ценные бумаги на 25 млрд руб. были списаны со счетов Пробизнесбанка как обеспечение.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области