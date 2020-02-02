Кредитор обанкротившегося Пробизнесбанка оспаривает сделки на 34,5 млрд руб.

ООО «Вэй М» в декабре – январе подало к банку три иска в Арбитражный суд Москвы. Соответчиком по первому является брокер BrokerCreditService (Cyprus) Limited (BCS), по второму – Sova Capital Limited (SCL), по третьему – Dinosaur Merchant Bank Limited. Информация об исках есть в картотеке арбитражных дел. Копии всех трех исковых заявлений с отметками суда есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил представитель «Вэй М».