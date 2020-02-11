Какие скандалы в Credit Suisse привели к смене гендиректора
Тиджана Тиама, который оставит пост гендиректора Credit Suisse 14 февраля, буквально вынудили уйти, хотя крупнейшие акционеры банка стояли за него горой и даже приплели к делу расизм (Тиам – африканец, а Готтштайн – чистокровный швейцарец). Даже не верится, что эта история случилась в респектабельном бизнесе в тихой Швейцарии: в ней сплелись слежка за бывшими сотрудниками, смерть, ссора, чуть не перешедшая в драку, и проблемы, хорошо знакомые жителю любой российской новостройки.
Как поссорились Тиджан Иванович с Икбалом Никифоровичем
Карьера гендиректора Credit Suisse Тиама начала рушиться после того, как он поссорился с своим подчиненным, руководителем подразделения по управлению активами Икбалом Ханом – когда-то любимчиком. Поводом стал жилищный вопрос, который, как выясняется, испортил не только москвичей.
У Тиама свой дом в престижной коммуне Херлиберг (кантон Цюрих). Несколько лет назад Хан купил участок по соседству, снес старый дом и затеял строительство нового. Стройка шла почти два года, порой и в выходные. Те, кому довелось жить рядом со стройкой, вполне поймут чувства Тиама.
Тиам даже ходил жаловаться председателю совета директоров Credit Suisse Урсу Ронеру, знает Financial Times (FT). Но Хан отмел все обвинения: во-первых, участок официально принадлежит не ему, а жене, во-вторых, стройка идет без нарушений закона. Тиам нашел способ отомстить: высадил на своем участке несколько сосен, которые полностью перекрыли Хану вид на Цюрихское озеро. Но в ответ на претензии Тиам объяснял: деревья нужны, чтобы сосед не заглядывал в окна его дома.
В январе прошлого года Тиам закатил вечеринку. На ней Хан отловил возлюбленную Тиама (с женой тот расстался еще в 2015 г.), принялся укорять ее за деревья и, похоже, перешел границы вежливости. Взбешенный Тиам вступился за любимую женщину, отвел Хана подальше от гостей, и между ними произошла ссора. Как рассказывал Хан, разнимать их прибежала его жена. После этого отношения двух топ-менеджеров окончательно испортились. Но конфликт между ними, конечно, гораздо глубже, чем соседские распри.