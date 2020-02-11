Какие скандалы в Credit Suisse привели к смене гендиректора

В январе прошлого года Тиам закатил вечеринку. На ней Хан отловил возлюбленную Тиама (с женой тот расстался еще в 2015 г.), принялся укорять ее за деревья и, похоже, перешел границы вежливости. Взбешенный Тиам вступился за любимую женщину, отвел Хана подальше от гостей, и между ними произошла ссора. Как рассказывал Хан, разнимать их прибежала его жена. После этого отношения двух топ-менеджеров окончательно испортились. Но конфликт между ними, конечно, гораздо глубже, чем соседские распри.