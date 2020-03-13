ЦБ запросил у банков оперативные данные стресс-тестов

В понедельник в связи с развалом соглашения ОПЕК стоимость барреля нефти Brent опускалась на 30% до $31, а курс рубля рухнул на 8,8% к доллару до 74,5 руб. и на 9,7% к евро до 85 руб. В четверг, 12 марта, впервые с февраля 2016 г. доллар стоил 75 руб., евро торговался по 84,3 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов рухнул на 8,2%, пробив отметку 2300 пунктов впервые с декабря 2018 г. Долларовый индекс РТС упал на 11% до 966,4 пункта.