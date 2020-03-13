ЦБ запросил у банков оперативные данные стресс-тестов
Что спросил ЦБ
ЦБ с началом обвала на рынках запросил у банков оперативные результаты стресс-тестов с оценкой влияния валютного, процентного и рыночного риска на их показатели. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех крупных банков, подчеркнув, что ЦБ регулярно запрашивает результаты стресс-тестов. Регулятор ждал ответа в тот же день, говорят два собеседника «Ведомостей»: дедлайн был до конца вторника, 10 марта.
«Мы проводим стресс-тестирование регулярно. И стресс-тестирование банковской системы, и стресс-тестирование небанковских финансовых институтов. Оно показывает устойчивость к значительным колебаниям на финансовых рынках», – передала через пресс-службу первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
В понедельник в связи с развалом соглашения ОПЕК стоимость барреля нефти Brent опускалась на 30% до $31, а курс рубля рухнул на 8,8% к доллару до 74,5 руб. и на 9,7% к евро до 85 руб. В четверг, 12 марта, впервые с февраля 2016 г. доллар стоил 75 руб., евро торговался по 84,3 руб. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов рухнул на 8,2%, пробив отметку 2300 пунктов впервые с декабря 2018 г. Долларовый индекс РТС упал на 11% до 966,4 пункта.