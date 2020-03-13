Рейтинг Chambers-2020: российские юрфирмы продолжают увеличивать свою рыночную власть

Когда клиент чихает, юридический рынок заболевает. А потому коронавирус, обрушение нефтяных котировок и рынков, угроза рецессии могут дорого обойтись юридическому бизнесу в России, который никак не дождется выздоровления экономики после потрепавших ее кризисов. «Рынок остается чрезвычайно волатильным», – признает управляющий партнер московского офиса и офисов Baker McKenzie в странах СНГ Сергей Войтишкин. А это значит, что юристам придется продолжить делать то же, что и последние 10 лет – в борьбе за правящего на рынке клиента повышать эффективность.