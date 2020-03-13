Новым риском для бизнеса может оказаться обращение за помощью к консультанту

Опрошенные «Ведомостями» юристы и сотрудники компаний (при помощи Объединения корпоративных юристов, ОКЮР) пока не отмечают рост претензий правоохранителей к закупкам юридических услуг, но некоторые делятся опасениями, что их может стать больше. Рисков несколько – как доказать необходимость помощи внешних консультантов, когда в компании уже работают юристы, и определить цену на их услуги. Клиенты регулярно сталкиваются с ограничениями на возмещение судебных расходов в спорах против госорганов, рассказывает партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков. Например, в августе 2019 г. Арбитражный суд г. Москвы оценил работу юристов в одном из налоговых споров в 40 000 руб., а апелляционный и кассационный суды согласились, что гонорар в 712 225 руб. за подготовку процессуальных документов и участие в семи заседаниях в споре на сумму свыше 30 млн руб. «явно превышает разумные пределы», рассказывает он.