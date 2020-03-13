Бизнес все чаще сталкивается с давлением силовиков

За помощью предприниматели идут к юристам, которые за последние годы активно расширяют уголовную практику. Если раньше уголовные дела оставались вотчиной только российских юрфирм (в рейтинге Chambers по этому направлению по-прежнему нет ни одной международной юрфирмы. – «Ведомости»), теперь даже иностранцы думают открывать такое направление, потому что видят в нем финансовые перспективы, рассказывает управляющий партнер КИАП Андрей Корельский.