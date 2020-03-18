Россельхозбанк больше не просит у государства денег в капитал

За 2019 г. уставной капитал Россельхозбанка (РСХБ) увеличился благодаря поддержке государства на 7,2% до 440,2 млрд руб., говорится в его отчетности по международным стандартам. Всего банк получил от Росимущества 29,6 млрд руб.: в том числе, взнос на 15 млрд руб. был предусмотрен бюджетом, еще 13 млрд банк привлек при допэмиссии. Основной капитал банка, согласно отчетности, вырос на 30% – со 151,7 млрд до 199,2 млрд руб. за счет выпуска вечных евробондов на 150 млн евро в декабре.