Кризис увеличит бизнес коллекторов

Пока активность банков – основного источника плохих долгов для коллекторов – на минимуме, отмечает гендиректор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Сейчас банки остановили все цессионные сделки, подтверждает представитель Промсвязьбанка. По его словам, после стабилизации ситуации большинство будут пересматривать критерии отбора портфелей для продажи, но не стоит ожидать в этом году заметного роста сделок.