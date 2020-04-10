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Кризис увеличит бизнес коллекторов

Плохих долгов станет больше, но сами они – еще хуже
Анна Михеева
Станислав Красильников / ТАСС

Спад экономики из-за пандемии коронавируса приведет к росту числа дефолтов и может увеличить рынок банковский цессии – уступки долгов для их взыскания, ожидают опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

По базовому прогнозу СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), по итогам трех кварталов рынок вырастет на 10–15% – до 380 млрд руб., говорит президент Эльман Мехтиев, подчеркивая, что из-за неопределенности с развитием пандемии делать сейчас прогнозы очень сложно.

Портфели сформируются к концу года

Пока активность банков – основного источника плохих долгов для коллекторов – на минимуме, отмечает гендиректор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Сейчас банки остановили все цессионные сделки, подтверждает представитель Промсвязьбанка. По его словам, после стабилизации ситуации большинство будут пересматривать критерии отбора портфелей для продажи, но не стоит ожидать в этом году заметного роста сделок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных