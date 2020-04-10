Кризис увеличит бизнес коллекторов

Кризис увеличит бизнес коллекторовПлохих долгов станет больше, но сами они – еще хуже
Спад экономики из-за пандемии коронавируса приведет к росту числа дефолтов и может увеличить рынок банковский цессии – уступки долгов для их взыскания, ожидают опрошенные «Ведомостями» участники рынка.
По базовому прогнозу СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), по итогам трех кварталов рынок вырастет на 10–15% – до 380 млрд руб., говорит президент Эльман Мехтиев, подчеркивая, что из-за неопределенности с развитием пандемии делать сейчас прогнозы очень сложно.
Портфели сформируются к концу года
Пока активность банков – основного источника плохих долгов для коллекторов – на минимуме, отмечает гендиректор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. Сейчас банки остановили все цессионные сделки, подтверждает представитель Промсвязьбанка. По его словам, после стабилизации ситуации большинство будут пересматривать критерии отбора портфелей для продажи, но не стоит ожидать в этом году заметного роста сделок.