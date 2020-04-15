Минфин продал ОФЗ на 35 млрд рублей

Результаты первого аукциона превзошли ожидания аналитиков. Снижение аппетита к риску на рынках сегодня может осложнить Минфину размещение, высказывал перед аукционом опасения главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Доллар и евро в среду дорожают на Московской бирже на 1,32 руб. и 98 коп. соответственно (на 14.40 мск), индекс гособлигаций RGBITR терял 0,25%. Для участников рынка это повод воспользоваться ситуацией и попросить у Минфина дисконт на первичном размещении, но тот, как правило, не готов идти на поводу у рынка, рассуждал он. Аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич также прогнозировал, что Минфин продолжит ограничивать премии на аукционах и в результате разместит оба выпуска не более чем на 10–15 млрд руб. каждый.