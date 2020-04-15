Минфин продал ОФЗ на 35 млрд рублей

Минфин продал ОФЗ на 35 млрд рублейВо время падения рынка он смог продать бумаги на 35 млрд рублей без премии
Минфин сегодня разместил пятилетние ОФЗ с постоянным купоном на 34,9 млрд руб. Минфин решил не ограничивать заранее предложение бумаг. В итоге спрос на них превысил 68 млрд руб., но доходность большинства заявок оказалась для Минфина неприемлемой.
Средневзвешенная цена бумаг составила 103,19% от номинала, доходность – 6,56% годовых. На Московской бирже этот выпуск перед аукционом торговался с доходностью в 6,53% (12.30 мск).
Сегодня днем Минфин проведет еще один аукцион, где предложит 10-летние бумаги, размер предложения заранее также не ограничен, доступный остаток этого выпуска – 236 млрд руб. Доходность этого выпуска на Московской бирже к 12.30 мск составляла 6,72% годовых.
Результаты первого аукциона превзошли ожидания аналитиков. Снижение аппетита к риску на рынках сегодня может осложнить Минфину размещение, высказывал перед аукционом опасения главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Доллар и евро в среду дорожают на Московской бирже на 1,32 руб. и 98 коп. соответственно (на 14.40 мск), индекс гособлигаций RGBITR терял 0,25%. Для участников рынка это повод воспользоваться ситуацией и попросить у Минфина дисконт на первичном размещении, но тот, как правило, не готов идти на поводу у рынка, рассуждал он. Аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич также прогнозировал, что Минфин продолжит ограничивать премии на аукционах и в результате разместит оба выпуска не более чем на 10–15 млрд руб. каждый.
Рыночная конъюнктура перед началом аукционов не предполагала удачного размещения, согласна руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина: «Результаты аукциона несколько удивляют, тем более что выпуск был доразмещен на уровне вторичного рынка, без премии». Возможно, основной спрос был от ограниченного круга участников, что позитивно отразилось на результатах, предполагает она.
«На российском рынке вполне мог сформироваться существенный навес ликвидности, так как многие вышли из акций в кэш, и этот навес постепенно перетекает в гособлигации как в бумаги с наивысшей надежностью», – считает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. Видимо, свою роль сыграло то, что были предложены бумаги с фиксированным купоном, который кажется инвесторам более надежным вложением средств, чем плавающий купон с привязкой, например, к уровню инфляции, рассуждает он.
Судя по данным Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), несмотря на рекордный отток в прошлом месяце, нерезиденты не спешили сокращать позиции в предложенных сегодня бумагах, что могло поддержать локальный спрос, считает аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин. Так, за месяц с 12 марта по 13 апреля иностранные инвесторы сократили свои позиции в десятилетнем выпуске со 173,3 млрд до 170,7 млрд руб., а в пятилетнем и вовсе увеличили – со 118 млрд до 121,6 млрд руб., подсчитал он. Сейчас доля нерезидентов в этих бумагах составляет 80 и 62% соответственно, указывает Коровин. Кроме того, сегодня Минфину предстоит выплатить купоны по ОФЗ на 30 млрд руб., добавляет он.
Всего во II квартале Минфин планирует занять на долговом рынке 600 млрд руб. Столько же он собирался занять в I квартале, но тогда из-за волатильности и вынужденного ухода с рынка Минфину удалось занять чуть более 500 млрд руб. На прошлой неделе ведомство вернулось на рынок госдолга впервые с февраля, хотя и не с первой попытки: аукцион по размещению 10-летних ОФЗ с переменным купоном пришлось отменить из-за отсутствия приемлемых цен. Но на последовавших за ним двух аукционах Минфин все же продал бумаг на 22,1 млрд руб.
Тем не менее, по мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, план Минфина слишком амбициозен. В чистом выражении, за вычетом погашений, ему предстоит нарастить госдолг на 368 млрд руб. против 227 млрд в предыдущем квартале, хотя конъюнктура на рынках вряд ли улучшится настолько, чтобы нерезиденты вернулись к масштабным покупкам.