Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ в этом году

Минфин уже предлагал этот выпуск неделей ранее, тогда он продал бумаг на 34,8 млрд руб., спрос превышал предложение почти вдвое, причем 30% спроса и почти четверть удовлетворенных заявок пришлось на нерезидентов, рассказывал директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. «Сейчас рынку более интересен инструмент с фиксированной доходностью, и мы, как показал вчерашний аукцион, сейчас в состоянии размещать эти бумаги по рынку, практически без каких-либо премий, что позволяет нам пока ориентироваться именно на эти инструменты», – сказал он, отметив также, что бумаги со сроком обращения свыше 10 лет рынок покупать пока не готов. Всего в прошлую среду Минфин разместил бумаги на 97 млрд руб., причем почти без премии к рынку, выполнив за день шестую часть квартального плана.