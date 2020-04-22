Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ в этом году

Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ в этом годуОн продал облигации на 87 млрд рублей без премии к рынку
Минфин сегодня продал на аукционе пятилетние ОФЗ на 86,7 млрд руб. – это максимум для одного аукциона с начала года. Ведомство не ограничивало заранее размер размещения – в результате спрос на бумаги превышал 141 млрд руб.
Разместить бумаги удалось без премии: средневзвешенная доходность на аукционе составила 5,99% годовых, тогда как на Московской бирже эти бумаги утром торговались с доходностью 5,98%.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля заявила, что совет директоров ЦБ на ближайшем заседании «предметно» рассмотрит вопрос снижения ключевой ставки. Набиуллина назвала это «основным сценарием», а повышение ставки, по ее словам, маловероятно.
С этого момента Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) фиксирует устойчивый приток нерезидентов в ОФЗ, указывает в обзоре аналитик ПСБ Дмитрий Грицкевич: с 15 апреля нетто-покупки ОФЗ нерезидентами составили 39 млрд руб., тогда как с начала апреля – только 29 млрд руб. Доходности ОФЗ на вторичном рынке с прошлого аукциона упали на 0,3–0,5 процентного пункта (п. п.). Грицкевич ждал повышенного спроса нерезидентов на пятилетние бумаги в расчете на снижение ключевой ставки уже в эту пятницу.
Спрос на сегодняшних аукционах подстегивают ожидания снижения ключевой ставки в эту пятницу – некоторые участники рынка ждут от ЦБ снижения до 0,5 п. п., говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Кроме того, пошли на спад эмоции, связанные с падением нефтяных котировок: новых поводов для пессимизма пока не появилось, это тоже на руку Минфину, указывает он. К 14.40 мск рубль на Московской бирже прибавлял 63 коп. к доллару и 55 коп. к евро, индекс гособлигаций рос на 0,24%.
Но основную часть спроса на сегодняшнем аукционе, скорее всего, обеспечили российские банки, для которых ОФЗ – это альтернатива кредитам, спрос на которые падает, настаивает Покатович: «О масштабном притоке нерезидентов в ОФЗ пока говорить рано». При почти нулевой дюрации в сложившихся обстоятельствах этот выпуск более привлекателен для банков, пишут в обзоре аналитики Сбербанка.
В дальнейшем спрос будет зависеть от риторики ЦБ, полагает Покатович: если ЦБ снизит ставку, но даст понять по итогам заседания, что это разовое снижение и дальнейшего падения ставок на рынке ждать не стоит, это снизит привлекательность ОФЗ для инвесторов, главным образом нерезидентов.
Минфин уже предлагал этот выпуск неделей ранее, тогда он продал бумаг на 34,8 млрд руб., спрос превышал предложение почти вдвое, причем 30% спроса и почти четверть удовлетворенных заявок пришлось на нерезидентов, рассказывал директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. «Сейчас рынку более интересен инструмент с фиксированной доходностью, и мы, как показал вчерашний аукцион, сейчас в состоянии размещать эти бумаги по рынку, практически без каких-либо премий, что позволяет нам пока ориентироваться именно на эти инструменты», – сказал он, отметив также, что бумаги со сроком обращения свыше 10 лет рынок покупать пока не готов. Всего в прошлую среду Минфин разместил бумаги на 97 млрд руб., причем почти без премии к рынку, выполнив за день шестую часть квартального плана.
Сегодня Минфин проведет еще один аукцион ОФЗ, где предложит четырехлетние бумаги с переменным купоном, привязанным к ставке межбанковского рынка Ruonia (флоутеры). Последний раз Минфин предлагал флоутеры (но другой выпуск) 8 апреля, но тогда ему пришлось признать аукцион несостоявшимся из-за отсутствия заявок с приемлемыми ценами.