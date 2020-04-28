Счетная палата: государство переплачивает страховщикам миллиарды

С 2012 г., когда была была повышена страховка военнослужащих, бюджет перечислил страховщикам почти в 1,5 раза больше, чем те выплатили застрахованным. Разница составила 25 млрд руб. К такому выводу пришла Счетная палата, указано в ее отчете по итогам проверки эффективности расходования средств федерального бюджета на страхование за 2017–2018 гг. и за 9 месяцев 2019 г.