ЦБ отказался делиться с силовиками банковской тайной

В пример Колокольцев привел уголовные дела, возбужденные в 2018–2019 гг. против бывших топ-менеджеров и акционеров банков «Открытие» и Промсвязьбанка: МВД несвоевременно информировали о противозаконных действиях по выводу активов и средств вкладчиков и клиентов банка, что негативно сказалось на изобличении виновных лиц и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба, цитирует письмо министра «Интерфакс». Колокольцев отметил, что ЦБ обнаружил нарушения в работе банков еще в 2016–2017 гг., но уголовное дело против акционеров Промсвязьбанка было возбуждено только спустя два года. В уголовном деле против бывших топ-менеджеров и бенефициаров «Открытия» пока один человек, работавший в банке – его бывший предправления Евгений Данкевич, суд арестовал его заочно в марте 2019 г., спустя полтора года после санации «Открытия». Бывших владельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых суд заочно арестовал в сентябре минувшего года, почти через два года после санации.