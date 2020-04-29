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ЦБ отказался делиться с силовиками банковской тайной

Он своевременно информирует их о нарушениях – этого достаточно
Екатерина Литова
Денис Абрамов / Ведомости

Центробанк прокомментировал идею МВД облегчить доступ правоохранителей к банковской тайне: ЦБ против, он всегда оперативно информирует правоохранительные органы о противоправных действиях банкиров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам в доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере. О письме написали «Известия» и «Интерфакс». Колокольцев писал, что длительность проводимых по заявлению ЦБ проверок связана в том числе с несвоевременным информированием органов внутренних дел о признаках противоправных действий в банках и неприобщением к заявлениям документов и сведений, необходимых для скорейшего принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Что говорит МВД

В пример Колокольцев привел уголовные дела, возбужденные в 2018–2019 гг. против бывших топ-менеджеров и акционеров банков «Открытие» и Промсвязьбанка: МВД несвоевременно информировали о противозаконных действиях по выводу активов и средств вкладчиков и клиентов банка, что негативно сказалось на изобличении виновных лиц и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба, цитирует письмо министра «Интерфакс». Колокольцев отметил, что ЦБ обнаружил нарушения в работе банков еще в 2016–2017 гг., но уголовное дело против акционеров Промсвязьбанка было возбуждено только спустя два года. В уголовном деле против бывших топ-менеджеров и бенефициаров «Открытия» пока один человек, работавший в банке – его бывший предправления Евгений Данкевич, суд арестовал его заочно в марте 2019 г., спустя полтора года после санации «Открытия». Бывших владельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых суд заочно арестовал в сентябре минувшего года, почти через два года после санации. 

Такая ситуация связана, по мнению Колокольцева, с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну: банки по-своему толкуют отдельные положения Гражданского кодекса и отказывают правоохранителям в предоставлении необходимых для проведения доследственных проверок материалов и принятия процессуальных решений на их основании. МВД подготовило соответствующие предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, а также прорабатывает обновленную редакцию проекта совместного с ЦБ соглашения об информационном взаимодействии, пишет «Интерфакс».

Что отвечает ЦБ

При выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранительные органы – Генпрокуратуру, правоохранителей и иные федеральные госорганы, говорит представитель ЦБ.

В 2018 г. ЦБ активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления, напоминает его представитель, и во всех установленных законом случаях регулятор этим правом пользовался. МВД неоднократно поднимало вопрос расширения возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, но ЦБ это не считает необходимым – факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения выведенных активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия.

Регулятор прокомментировал и ситуацию с Промсвязьбанком. Он приводит в пример то, как действовал регулятор: предписание банку (с требованием доначислить резервов на 104 млрд руб.) было направлено 11 декабря, а уже 15 декабря ЦБ объявил санацию банка и ввел временную администрацию, которая, несмотря на активное противодействие, выявила и задокументировала факты хищений кредитных досье на сумму 100 млрд руб., оперативно подготовила и направила уже 25 декабря заявление в Генпрокуратуру. Еще одно заявление было направлено 29 декабря в Гепрокуратуру и Следственный комитет России в отношении операций с ценными бумагами в течение двух дней с 12 по 14 декабря, которые нанесли ущерб банку более 102 млрд руб. Однако, указывает регулятор, уголовные дела по этим заявлениям были возбуждены лишь спустя год – в декабре и ноябре 2018 г. соответственно.

Колокольцев не впервые упрекает Центробанк в несвоевременном и неполном информировании о преступлениях в банковской сфере. Это препятствует их эффективному расследованию, говорил Колокольцев в феврале на коллегии МВД с участием президента Владимира Путина. По словам министра, повышению эффективности могут способствовать изменения в законодательство и в соглашение о межведомственном взаимодействии.

ЦБ тогда отвечал, что регулятор в 2017 г. в правоохранительные органы направил 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018 г. – 105, в 2019 г. – 129. При этом за три года было возбуждено только 150 уголовных дел, или менее 50% от количества направленных заявлений, а в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода, подчеркивал представитель ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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