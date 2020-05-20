Как миллиардер Томас Петерффи разглядел социализм в США

Такое происходило по всему миру. В США частный инвестор Сайед Шах купил фьючерсы по $3,3 за баррель, потом по полдоллара, а потом и вовсе 212 фьючерсов по 1 центу за бочку, рассудив, что уж с этой отметки нефть точно будет только дорожать, рассказывал он Bloomberg. Он не знал, что система его брокерской компании Interactive Brokers не умела показывать отрицательные цены. Котировки в ней перестали обновляться на отметке 1 цент за баррель. Когда Шах делал последние покупки, баррель на самом деле стоил уже -$3,7. Но, даже узнав об этом из новостей, Шах не смог зафиксировать убыток: система позволяла покупать, но не продавать. День он начинал с $77 000 на счету. В полночь оказался должен брокеру около $9 млн. Шах не смог бы погасить долг, даже распродав все имущество.