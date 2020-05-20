Как миллиардер Томас Петерффи разглядел социализм в США

Как миллиардер Томас Петерффи разглядел социализм в СШАИ сколько потратит его брокерская компания на поддержку проигравшихся трейдеров
Шок на мировых рынках, случившийся ровно месяц назад, вошел в историю и запомнится надолго. 20 апреля фьючерсы на нефть показали отрицательные цены: -$37,63 за баррель. Многие трейдеры не могли поверить, что такое возможно, – и не только потеряли все деньги на счету, но и остались должны своим брокерским компаниям немалые суммы. РБК рассказал историю инвестора, которая купила фьючерсов на 500 000 руб. и ушла в минус на 2,7 млн руб.
Такое происходило по всему миру. В США частный инвестор Сайед Шах купил фьючерсы по $3,3 за баррель, потом по полдоллара, а потом и вовсе 212 фьючерсов по 1 центу за бочку, рассудив, что уж с этой отметки нефть точно будет только дорожать, рассказывал он Bloomberg. Он не знал, что система его брокерской компании Interactive Brokers не умела показывать отрицательные цены. Котировки в ней перестали обновляться на отметке 1 цент за баррель. Когда Шах делал последние покупки, баррель на самом деле стоил уже -$3,7. Но, даже узнав об этом из новостей, Шах не смог зафиксировать убыток: система позволяла покупать, но не продавать. День он начинал с $77 000 на счету. В полночь оказался должен брокеру около $9 млн. Шах не смог бы погасить долг, даже распродав все имущество.
Ушедшие в минус инвесторы требуют от брокеров и бирж компенсировать потери. Понимания они не находят.
Неудивительно, что в этой ситуации одна брокерская компания Interactive Brokers заставила заговорить о себе весь рынок: она взялась компенсировать весь ущерб клиентов от падения котировок ниже $0 за баррель. 6 мая об этом объявил ее основатель, 75-летний Томас Петерффи. На это понадобится $88 млн, оценила Interactive Brokers свои потери на следующий день. Позже цифру несколько раз корректировали и сейчас остановились на $104 млн.
Для самого Петерффи это небольшие деньги: Forbes оценивает его состояние в $14,3 млрд, он на 31-м месте среди богачей США. А вот для Interactive Brokers – сумма заметная. За I квартал выручка компании составила $532 млн, что почти на 5% меньше, чем за тот же квартал в прошлом году. Ее квартальная прибыль – $46 млн по сравнению с $49 млн год назад. Но на финансовую стабильность компании это не окажет существенного влияния, заверил брокер в пресс-релизе.