Бюро кредитных историй станут квалифицированными

С января 2021 г. в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), которые будут оперативно предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика. Такие новации предусматривает новый законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении. Кредиторы должны будут передавать в бюро информацию о заемщиках не позднее второго рабочего дня вместо пяти дней сейчас. Также вводится понятие индивидуального кредитного рейтинга гражданина, что поможет банкам оценивать заемщика, а последнему – понимать свои шансы на получение кредита. Срок и порядок хранения информации в БКИ также меняются.