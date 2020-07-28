Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы Эксклюзивно по подписке

Бюро кредитных историй станут квалифицированными

БКИ с таким статусом смогут быстро делиться с банками данными о заемщиках
Ольга Кучерова
Евгений Разумный / Ведомости

С января 2021 г. в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), которые будут оперативно предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика. Такие новации предусматривает новый законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении. Кредиторы должны будут передавать в бюро информацию о заемщиках не позднее второго рабочего дня вместо пяти дней сейчас. Также вводится понятие индивидуального кредитного рейтинга гражданина, что поможет банкам оценивать заемщика, а последнему – понимать свои шансы на получение кредита. Срок и порядок хранения информации в БКИ также меняются.

Новый закон уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и расширяет состав источников формирования кредитных историй за счет информации от лизингодателей, гарантов, арбитражных управляющих, ипотечных агентов. Новый подход позволит снизить неточности в оценке платежной дисциплины заемщика, а кредиторы смогут более оперативно и объективно принимать решения о выдаче кредитов и займов, считают в Банке России.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных