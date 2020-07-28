Бюро кредитных историй станут квалифицированными

Бюро кредитных историй станут квалифицированнымиБКИ с таким статусом смогут быстро делиться с банками данными о заемщиках
С января 2021 г. в России появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ), которые будут оперативно предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика. Такие новации предусматривает новый законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении. Кредиторы должны будут передавать в бюро информацию о заемщиках не позднее второго рабочего дня вместо пяти дней сейчас. Также вводится понятие индивидуального кредитного рейтинга гражданина, что поможет банкам оценивать заемщика, а последнему – понимать свои шансы на получение кредита. Срок и порядок хранения информации в БКИ также меняются.
Новый закон уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и расширяет состав источников формирования кредитных историй за счет информации от лизингодателей, гарантов, арбитражных управляющих, ипотечных агентов. Новый подход позволит снизить неточности в оценке платежной дисциплины заемщика, а кредиторы смогут более оперативно и объективно принимать решения о выдаче кредитов и займов, считают в Банке России.