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Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежей

Низкие ставки по ипотеке и небольшой первоначальный взнос привлекают неплатежеспособных заемщиков
Екатерина Шохина
Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежей /Денис Гришкин / Ведомости

Прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье за шесть месяцев 2020 г. составил 80% от прироста за весь прошлый год. Госпрограмма ипотечного кредитования на первичном рынке может еще больше ускорить накопление проблемных кредитов, объем которых к декабрю текущего года может превысить 7 млрд руб. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав данные Банка России.

По данным Банка России, просроченная задолженность по кредитам, выданным под залог прав требования по договорам долевого строительства (ипотека на первичном рынке жилья), по итогам первого полугодия 2020 г. выросла на 541 млн, превысив 6,3 млрд руб. Для сравнения: за 12 месяцев 2019 г. прирост составил 610 млн руб., отмечают в коллекторском агентстве. Максимальный прирост просроченных ипотечных кредитов за первое полугодие зафиксирован в Калмыкии, Крыму и Севастополе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных