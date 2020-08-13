Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежей

Прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье за шесть месяцев 2020 г. составил 80% от прироста за весь прошлый год. Госпрограмма ипотечного кредитования на первичном рынке может еще больше ускорить накопление проблемных кредитов, объем которых к декабрю текущего года может превысить 7 млрд руб. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав данные Банка России.