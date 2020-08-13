Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежей

Господдержка ипотеки обернулась ростом неплатежейНизкие ставки по ипотеке и небольшой первоначальный взнос привлекают неплатежеспособных заемщиков
Прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье за шесть месяцев 2020 г. составил 80% от прироста за весь прошлый год. Госпрограмма ипотечного кредитования на первичном рынке может еще больше ускорить накопление проблемных кредитов, объем которых к декабрю текущего года может превысить 7 млрд руб. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав данные Банка России.
По данным Банка России, просроченная задолженность по кредитам, выданным под залог прав требования по договорам долевого строительства (ипотека на первичном рынке жилья), по итогам первого полугодия 2020 г. выросла на 541 млн, превысив 6,3 млрд руб. Для сравнения: за 12 месяцев 2019 г. прирост составил 610 млн руб., отмечают в коллекторском агентстве. Максимальный прирост просроченных ипотечных кредитов за первое полугодие зафиксирован в Калмыкии, Крыму и Севастополе.