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Инвестбанки рекордно заработали на нефти и золоте

Доходы 12 крупнейших инвестбанков мира от операций с сырьевыми товарами в 2020 г. могут превысить $7 млрд
Илья Виноградов
Инвестбанки искупались в нефти /Reuters

Аналитическое агентство Coalition Development сообщило, что доход 12 крупнейших инвестиционных банков мира от биржевых операций с сырьевыми товарами за первую половину 2020 г. составил $3,8 млрд, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь 2020 год показатель может превысить $7 млрд, что является рекордом с 2011 г.

Две главные причины роста доходов – резкие колебания в текущем году биржевых цен на нефть и золото. В апреле стоимость фьючерсов на нефть впервые в истории опустилась ниже нуля (майский контракт на нефть марки WTI в ходе торгов 20 апреля падал до минус $40 за баррель), что дало трейдерам на Уолл-стрит богатые возможности для спекуляций. На рынке золота также сложилась уникальная ситуация: хотя в марте банки понесли убытки в связи с корректировками по рынку из-за необычно высокой разницы в цене между Нью-Йорком и Лондоном (банки и трейдеры обычно перевозят физическое золото на коммерческих рейсах, а их отмена из-за коронавируса внесла сумятицу на товарные рынки), впоследствии им удалось хорошо заработать на арбитраже при поставках ценного металла в США. «На сырьевых рынках в этом году было два лакомых куска: нефть и драгметаллы, – заявил директор исследовательского отдела Coalition Development Амрит Шахани. – Я думаю, это будет лучший год за десятилетие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных