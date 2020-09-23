Инвестбанки рекордно заработали на нефти и золоте

Две главные причины роста доходов – резкие колебания в текущем году биржевых цен на нефть и золото. В апреле стоимость фьючерсов на нефть впервые в истории опустилась ниже нуля (майский контракт на нефть марки WTI в ходе торгов 20 апреля падал до минус $40 за баррель), что дало трейдерам на Уолл-стрит богатые возможности для спекуляций. На рынке золота также сложилась уникальная ситуация: хотя в марте банки понесли убытки в связи с корректировками по рынку из-за необычно высокой разницы в цене между Нью-Йорком и Лондоном (банки и трейдеры обычно перевозят физическое золото на коммерческих рейсах, а их отмена из-за коронавируса внесла сумятицу на товарные рынки), впоследствии им удалось хорошо заработать на арбитраже при поставках ценного металла в США. «На сырьевых рынках в этом году было два лакомых куска: нефть и драгметаллы, – заявил директор исследовательского отдела Coalition Development Амрит Шахани. – Я думаю, это будет лучший год за десятилетие».