В кризис банки стремятся привлечь клиентов даже ценой нарушений

В кризис банки стремятся привлечь клиентов даже ценой нарушенийФАС зафиксировала всплеск недобросовестных банковских практик
В период кризиса банки начали все чаще пренебрегать принципами добросовестной конкуренции. Эксперты из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) связывают тенденцию с повышенной обеспокоенностью банков по поводу сохранения уровня ликвидности и попытками привлечь клиентов всеми доступными способами, заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров на конференции «Банковская система России, уроки коронакризиса».
«Если раньше по последствиям кризисов нами возбуждалось 2–3 дела, то с начала пандемии мы выдали уже 12 предупреждений, – сообщил он. – Это достаточно четкий показатель того, что банки активно привлекают клиентов, не всегда следуя принципам добросовестности».
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