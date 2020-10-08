В кризис банки стремятся привлечь клиентов даже ценой нарушений

«Если раньше по последствиям кризисов нами возбуждалось 2–3 дела, то с начала пандемии мы выдали уже 12 предупреждений, – сообщил он. – Это достаточно четкий показатель того, что банки активно привлекают клиентов, не всегда следуя принципам добросовестности».