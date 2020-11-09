Ипотека дается россиянам все сложнее

Такая возможность заставляет экспертов все чаще говорить о рисках ипотечного пузыря. «В нашей стране любые неопределенности или кризисные проявления отражаются на потребительском поведении населения: люди бегут в обменные пункты в ожидании «доллара по 100» или берут потребительские кредиты для внесения первоначального взноса по ипотеке. Все это приводит к повышенному спросу в отдельных секторах экономики и способствует раздуванию ценовых пузырей. Подобные предпосылки мы можем сейчас наблюдать и на рынке недвижимости», – делает вывод Максим Соколов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эксперт также связывает текущую ситуацию с льготной ипотекой и прогнозирует повышенный спрос на рынке ипотечного кредитования до лета 2021 г. (с учетом продления льгот до июля будущего года и ожиданий третьей волны пандемии с марта).