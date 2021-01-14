Как Норвегия зарабатывает для своих граждан

Как писала норвежская газета Dagens Næringsliv, Танген «буквально готов отдать миллиарды крон, чтобы стать госслужащим в Норвегии». Ради новой работы Танген продал свою долю в AKO Capital, переехал в Осло и перевел все свои капиталы на родину. В итоге его зарплата в 6,65 млн норвежских крон в год (около $790 000) будет меньше, чем налог на богатство, который ему придется заплатить, – около 70 млн крон в год.