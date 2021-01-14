Как Норвегия зарабатывает для своих граждан

Как Норвегия зарабатывает для своих гражданИ зачем Николаю Тангену, управляющему Суверенным фондом Норвегии, нужно больше свободы
Николай Танген более четверти века жил в Лондоне, где в конце концов основал свой хедж-фонд AKO Capital и стал мультимиллионером – The Sunday Times оценивает его состояние в $700 млн. С сентября Танген руководит Суверенным фондом Норвегии – официально его должность называется гендиректор инвестиционного управления ЦБ Норвегии Norges Bank Investment Management. Новая работа обошлась Тангену недешево.
Как писала норвежская газета Dagens Næringsliv, Танген «буквально готов отдать миллиарды крон, чтобы стать госслужащим в Норвегии». Ради новой работы Танген продал свою долю в AKO Capital, переехал в Осло и перевел все свои капиталы на родину. В итоге его зарплата в 6,65 млн норвежских крон в год (около $790 000) будет меньше, чем налог на богатство, который ему придется заплатить, – около 70 млн крон в год.