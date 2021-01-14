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Как Норвегия зарабатывает для своих граждан

И зачем Николаю Тангену, управляющему Суверенным фондом Норвегии, нужно больше свободы
Софья Корепанова
Гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген /NTB Scanpix / Nina E. Rangoy via Reuters

Николай Танген более четверти века жил в Лондоне, где в конце концов основал свой хедж-фонд AKO Capital и стал мультимиллионером – The Sunday Times оценивает его состояние в $700 млн. С сентября Танген руководит Суверенным фондом Норвегии – официально его должность называется гендиректор инвестиционного управления ЦБ Норвегии Norges Bank Investment Management. Новая работа обошлась Тангену недешево.

Как писала норвежская газета Dagens Næringsliv, Танген «буквально готов отдать миллиарды крон, чтобы стать госслужащим в Норвегии». Ради новой работы Танген продал свою долю в AKO Capital, переехал в Осло и перевел все свои капиталы на родину. В итоге его зарплата в 6,65 млн норвежских крон в год (около $790 000) будет меньше, чем налог на богатство, который ему придется заплатить, – около 70 млн крон в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных