Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa

Plaid выпускает программное обеспечение, позволяющее интернет-компаниям привязывать к профилю клиента его банковский счет и оперативно проверять, есть ли на нем необходимое количество средств. В США это решило сразу ряд проблем. Например, для верификации счета компаниям приходилось вносить несколько центов на банковский счет клиента и просить его через несколько дней проверить в личном кабинете, прошел ли платеж. Из-за сложности этой процедуры многие отказывались от установки приложения еще на этапе регистрации аккаунта, объясняет Forbes.