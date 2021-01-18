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Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa

И как он будет развиваться после отмены сделки
Софья Корепанова
Уильям Хоки, сооснователь, член совета директоров Plaid /Plaid.Inc

На прошлой неделе сорвалась сделка, которую Forbes называл одной из крупнейших в финтехе из-за очень высокого для частной компании мультипликатора цена/выручка. Visa собиралась купить стартап Plaid за $5,3 млрд – где-то в 35 раз выше его выручки за 2019 г., которая оценивается в $100–200 млн.

Но передумала. Причиной стал антимонопольный иск минюста США, поданный в ноябре прошлого года. Чиновники посчитали, что Plaid со временем может оказаться серьезным конкурентом Visa. Если же платежный гигант сейчас его поглотит, то сделает еще один шаг на пути к монополизации рынка дебетовых онлайн-платежей.

Plaid выпускает программное обеспечение, позволяющее интернет-компаниям привязывать к профилю клиента его банковский счет и оперативно проверять, есть ли на нем необходимое количество средств. В США это решило сразу ряд проблем. Например, для верификации счета компаниям приходилось вносить несколько центов на банковский счет клиента и просить его через несколько дней проверить в личном кабинете, прошел ли платеж. Из-за сложности этой процедуры многие отказывались от установки приложения еще на этапе регистрации аккаунта, объясняет Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных