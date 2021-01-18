Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa

Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал VisaИ как он будет развиваться после отмены сделки
На прошлой неделе сорвалась сделка, которую Forbes называл одной из крупнейших в финтехе из-за очень высокого для частной компании мультипликатора цена/выручка. Visa собиралась купить стартап Plaid за $5,3 млрд – где-то в 35 раз выше его выручки за 2019 г., которая оценивается в $100–200 млн.
Но передумала. Причиной стал антимонопольный иск минюста США, поданный в ноябре прошлого года. Чиновники посчитали, что Plaid со временем может оказаться серьезным конкурентом Visa. Если же платежный гигант сейчас его поглотит, то сделает еще один шаг на пути к монополизации рынка дебетовых онлайн-платежей.
Plaid выпускает программное обеспечение, позволяющее интернет-компаниям привязывать к профилю клиента его банковский счет и оперативно проверять, есть ли на нем необходимое количество средств. В США это решило сразу ряд проблем. Например, для верификации счета компаниям приходилось вносить несколько центов на банковский счет клиента и просить его через несколько дней проверить в личном кабинете, прошел ли платеж. Из-за сложности этой процедуры многие отказывались от установки приложения еще на этапе регистрации аккаунта, объясняет Forbes.