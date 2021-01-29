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«Сбер» нашел нового партнера в e-commerce

В экосистему «Сбера» войдет маркетплейс Goods.ru
Михаил Сидоров Мария Котова
Осенью 2020 г. на дне инвестора Герман Греф заявил, что уже по итогам 2023 г. «Сбер» «намерен войти в тройку лидеров российского рынка электронной коммерции /Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер», группа «М.видео-Эльдорадо» и основатель-совладелец маркетплейса Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию Goods.ru, сообщил «Сбер». Стороны договорились подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 г. после комплексной инвестиционной проверки и получения необходимых разрешений от органов корпоративного управления всех компаний, участвующих в сделке, и ФАС.

Goods.ru оценивается приблизительно в 10 млрд руб. По соглашению «Сбер» обязуется инвестировать в его развитие около 30 млрд руб., он также должен выкупить за 4 млрд руб. часть доли маркетплейса, принадлежащей «М.видео-Эльдорадо». В итоге «Сбер» консолидирует 85% акций Goods.ru. 10% сохранит за собой «М.видео-Эльдорадо», 5% – основатель «М.видео» Александр Тынкован. В сообщении подчеркивается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных