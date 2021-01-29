«Сбер» нашел нового партнера в e-commerce

Goods.ru оценивается приблизительно в 10 млрд руб. По соглашению «Сбер» обязуется инвестировать в его развитие около 30 млрд руб., он также должен выкупить за 4 млрд руб. часть доли маркетплейса, принадлежащей «М.видео-Эльдорадо». В итоге «Сбер» консолидирует 85% акций Goods.ru. 10% сохранит за собой «М.видео-Эльдорадо», 5% – основатель «М.видео» Александр Тынкован. В сообщении подчеркивается, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.