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Vivendi сделает Universal Music отдельной компанией

Средства от вывода UMG на биржу пойдут на новые поглощения
Илья Виноградов
VALERIE MACON / AFP

Французский медиаконгломерат Vivendi объявил 13 февраля о намерении выделить принадлежащую ему крупнейшую в мире студию звукозаписи Universal Music Group (UMG) в отдельную компанию. До конца 2021 г. 60% акций UMG будут размещены на панъевропейской бирже Euronext в Амстердаме.

Если этот план получит одобрение акционеров Vivendi в конце марта, у компании останется 20% акций UMG. Остальные 20% принадлежат консорциуму инвесторов во главе с китайской Tencent Holdings. В рамках сделки по продаже пакета акций UMG этому консорциуму в декабре 2020 г. студия звукозаписи была оценена в 30 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных