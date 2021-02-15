Vivendi сделает Universal Music отдельной компанией

Vivendi сделает Universal Music отдельной компаниейСредства от вывода UMG на биржу пойдут на новые поглощения
Французский медиаконгломерат Vivendi объявил 13 февраля о намерении выделить принадлежащую ему крупнейшую в мире студию звукозаписи Universal Music Group (UMG) в отдельную компанию. До конца 2021 г. 60% акций UMG будут размещены на панъевропейской бирже Euronext в Амстердаме.
Если этот план получит одобрение акционеров Vivendi в конце марта, у компании останется 20% акций UMG. Остальные 20% принадлежат консорциуму инвесторов во главе с китайской Tencent Holdings. В рамках сделки по продаже пакета акций UMG этому консорциуму в декабре 2020 г. студия звукозаписи была оценена в 30 млрд евро.
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