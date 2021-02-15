Vivendi сделает Universal Music отдельной компанией

Если этот план получит одобрение акционеров Vivendi в конце марта, у компании останется 20% акций UMG. Остальные 20% принадлежат консорциуму инвесторов во главе с китайской Tencent Holdings. В рамках сделки по продаже пакета акций UMG этому консорциуму в декабре 2020 г. студия звукозаписи была оценена в 30 млрд евро.