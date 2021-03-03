Во что инвестирует миллиардер Тодд Боули, не купивший «Челси»

На страницах мировых изданий его фамилия появилась в 2019 г. За год до этого Роман Абрамович из-за проблем с британской визой потерял возможность лично наблюдать за играми «Челси» в Западном Лондоне. Участники рынка решили, что он может избавиться от клуба, и забросали его предложениями. По данным СМИ, вел переговоры с Абрамовичем и Боули. Но запрошенная сумма в $3 млрд показалась ему чрезмерной. С неамериканским футболом Боули как-то не везет. До этого он пытался вместе с Дэвидом Бэкхемом развивать его в США, но отказался от этой идеи.