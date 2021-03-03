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Во что инвестирует миллиардер Тодд Боули, не купивший «Челси»

И за что он получил штраф в $20 миллионов
Софья Корепанова
Основатель, гендиректор Eldridge​ Тодд Боули /Gus Ruelas / Reuters

Тодд Боули сделал состояние на инвестициях в недвижимость, страховые компании и другие активы. Такие сделки вряд ли прославят человека на всю страну. Рядовые американцы услышали о нем в 2012 г. Боули был движущей силой и одним из инвесторов в сделке по приобретению клуба высшей бейсбольной лиги LA Dodgers за $2,15 млрд. Это казалось неоправданно большой суммой. То ли он идиот, то ли знает что-то особенное, гадали спортивные издания. На самом деле Боули оперировал общедоступной информацией, но смог верно просчитать ситуацию. Его ставка оправдалась.

На страницах мировых изданий его фамилия появилась в 2019 г. За год до этого Роман Абрамович из-за проблем с британской визой потерял возможность лично наблюдать за играми «Челси» в Западном Лондоне. Участники рынка решили, что он может избавиться от клуба, и забросали его предложениями. По данным СМИ, вел переговоры с Абрамовичем и Боули. Но запрошенная сумма в $3 млрд показалась ему чрезмерной. С неамериканским футболом Боули как-то не везет. До этого он пытался вместе с Дэвидом Бэкхемом развивать его в США, но отказался от этой идеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных