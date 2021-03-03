Во что инвестирует миллиардер Тодд Боули, не купивший «Челси»И за что он получил штраф в $20 миллионов
Тодд Боули сделал состояние на инвестициях в недвижимость, страховые компании и другие активы. Такие сделки вряд ли прославят человека на всю страну. Рядовые американцы услышали о нем в 2012 г. Боули был движущей силой и одним из инвесторов в сделке по приобретению клуба высшей бейсбольной лиги LA Dodgers за $2,15 млрд. Это казалось неоправданно большой суммой. То ли он идиот, то ли знает что-то особенное, гадали спортивные издания. На самом деле Боули оперировал общедоступной информацией, но смог верно просчитать ситуацию. Его ставка оправдалась.
На страницах мировых изданий его фамилия появилась в 2019 г. За год до этого Роман Абрамович из-за проблем с британской визой потерял возможность лично наблюдать за играми «Челси» в Западном Лондоне. Участники рынка решили, что он может избавиться от клуба, и забросали его предложениями. По данным СМИ, вел переговоры с Абрамовичем и Боули. Но запрошенная сумма в $3 млрд показалась ему чрезмерной. С неамериканским футболом Боули как-то не везет. До этого он пытался вместе с Дэвидом Бэкхемом развивать его в США, но отказался от этой идеи.