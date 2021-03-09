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Джейн Фрейзер разрушила мужской клуб банкиров Уолл-стрит

В марте она стала гендиректором Citigroup
Софья Корепанова
Гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер /Julian-R.-Photography / AFP

В апреле 2019 г. руководители семерки крупнейших банков США – семеро белых мужчин – свидетельствовали перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Кто-то из парламентариев поинтересовался: «Увидим ли мы в преемниках кого-то из вас женщину или человека с другим цветом кожи?» Ответом была тишина. Движение #MeToo набирало обороты, так что эта сцена была широко освещена в СМИ. Первым свой ход сделала Citigroup. Ее гендиректор Майкл Корбат в сентябре прошлого года объявил, что покинет свой пост и с марта 2021 г. на его месте будет работать ветеран банка 53-летняя Джейн Фрейзер – впервые женщина возглавит банк с Уолл-стрит.

Скучная девушка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных