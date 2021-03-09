В апреле 2019 г. руководители семерки крупнейших банков США – семеро белых мужчин – свидетельствовали перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Кто-то из парламентариев поинтересовался: «Увидим ли мы в преемниках кого-то из вас женщину или человека с другим цветом кожи?» Ответом была тишина. Движение #MeToo набирало обороты, так что эта сцена была широко освещена в СМИ. Первым свой ход сделала Citigroup. Ее гендиректор Майкл Корбат в сентябре прошлого года объявил, что покинет свой пост и с марта 2021 г. на его месте будет работать ветеран банка 53-летняя Джейн Фрейзер – впервые женщина возглавит банк с Уолл-стрит.