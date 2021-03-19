Пандемия COVID-19 – канонический «черный лебедь». Но эта чрезвычайная ситуация скорее усилила уже складывающиеся к моменту ее начала тренды, нежели привнесла что-то новое для крупных компаний. Это фиксирует и рейтинг Chambers-2021 (см. на стр. 2–4). Наследием кризиса стала заметная стратификация: юристы солидарны в том, что сильные стали сильнее. Этому поспособствовало положение на рынке труда: вызванные пандемией сокращения коснулись многих компаний. «Больший акцент был сделан на сохранении персонала, нежели на дополнительном найме», – вспоминает президент международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев.