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Юридические технологии развиваются бурными темпами во всем мире

Российский рынок пока отстает, но интересен некоторыми технологическими решениями
Екатерина Кинякина
Российские налоговые органы во многом опережают западных коллег во внедрении IT-решений в налоговом администрировании  /Mohamed Abd El Ghany / Reuters

С 2018 г. инвестиции в сфере юридических технологий выросли на рекордные 713% и составили $1,6 млрд на конец 2020 г., подсчитали в PwC. При этом из 30 компаний, которые привлекли больше $1 млн, 28 расположены в США и Великобритании. 

Этому предшествовал резкий рост патентов на юридические технологии – на 484% за пять лет с 2012 по 2017 г., указывает Thomson Reuters. По состоянию на 2019 г. компания насчитала 1369 патентов. Во многом это результат быстро растущего спроса на аналитику данных, которая используется в судебных процессах в США для прогнозирования результатов разбирательств. Это и неудивительно, если учесть, что американский рынок занимает примерно половину мирового, оцениваемого Statista Research Department в 2020 г. в $729 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных