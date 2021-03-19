Юридические технологии развиваются бурными темпами во всем мире

Юридические технологии развиваются бурными темпами во всем миреРоссийский рынок пока отстает, но интересен некоторыми технологическими решениями
С 2018 г. инвестиции в сфере юридических технологий выросли на рекордные 713% и составили $1,6 млрд на конец 2020 г., подсчитали в PwC. При этом из 30 компаний, которые привлекли больше $1 млн, 28 расположены в США и Великобритании.
Этому предшествовал резкий рост патентов на юридические технологии – на 484% за пять лет с 2012 по 2017 г., указывает Thomson Reuters. По состоянию на 2019 г. компания насчитала 1369 патентов. Во многом это результат быстро растущего спроса на аналитику данных, которая используется в судебных процессах в США для прогнозирования результатов разбирательств. Это и неудивительно, если учесть, что американский рынок занимает примерно половину мирового, оцениваемого Statista Research Department в 2020 г. в $729 млрд.
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