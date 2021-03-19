IT-гиганты под прицелом

IT-гиганты под прицеломЦифровой бизнес все чаще привлекает внимание антимонопольных органов по всему миру. Но рынку нужны не только громкие и яркие дела с крупными штрафами, но и понятные правила игры, защищающие конкуренцию
В первой десятке самых дорогих компаний мира прочно обосновались IT-гиганты – Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook и др. Совокупная капитализация этой технологической пятерки по итогам 2020 г. достигла $6,5 трлн – это больше ВВП многих развитых стран мира, например Германии ($3,8 трлн) или Японии ($4,9 трлн).
Цифровые компании со своими инновационными продуктами и услугами уверенно вошли в жизнь потребителей, делая ее комфортнее. Они повышают свою эффективность и доходность, постоянно расширяя перечень и возможности сервисов. С глобальными базами пользовательских данных в руках они могут влиять на поведение потребителей, удерживать их на своих ресурсах, не давать базы данных конкурентам, монополизировать отдельные сегменты цифровой экономики. И не просто могут, а постоянно делают это. Безусловно, такие действия должны квалифицироваться как ограничение конкуренции.