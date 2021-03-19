IT-гиганты под прицелом

Цифровые компании со своими инновационными продуктами и услугами уверенно вошли в жизнь потребителей, делая ее комфортнее. Они повышают свою эффективность и доходность, постоянно расширяя перечень и возможности сервисов. С глобальными базами пользовательских данных в руках они могут влиять на поведение потребителей, удерживать их на своих ресурсах, не давать базы данных конкурентам, монополизировать отдельные сегменты цифровой экономики. И не просто могут, а постоянно делают это. Безусловно, такие действия должны квалифицироваться как ограничение конкуренции.