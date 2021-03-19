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IT-гиганты под прицелом

Цифровой бизнес все чаще привлекает внимание антимонопольных органов по всему миру. Но рынку нужны не только громкие и яркие дела с крупными штрафами, но и понятные правила игры, защищающие конкуренцию
Наталья Коростелева Анна Нумерова
Андрей Гордеев / Ведомости

В первой десятке самых дорогих компаний мира прочно обосновались IT-гиганты – Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook и др. Совокупная капитализация этой технологической пятерки по итогам 2020 г. достигла $6,5 трлн – это больше ВВП многих развитых стран мира, например Германии ($3,8 трлн) или Японии ($4,9 трлн).

Цифровые компании со своими инновационными продуктами и услугами уверенно вошли в жизнь потребителей, делая ее комфортнее. Они повышают свою эффективность и доходность, постоянно расширяя перечень и возможности сервисов. С глобальными базами пользовательских данных в руках они могут влиять на поведение потребителей, удерживать их на своих ресурсах, не давать базы данных конкурентам, монополизировать отдельные сегменты цифровой экономики. И не просто могут, а постоянно делают это. Безусловно, такие действия должны квалифицироваться как ограничение конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных