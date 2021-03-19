Вирусный эффект

Вирусный эффектПандемия COVID-19 добавила головной боли работодателям, но при этом дала резкий толчок развитию законодательства, регулирующего дистанционную работу
На российских работодателей, и без того не скучавших, пандемия COVID-19 обрушила ряд новых, невиданных ранее задач, которые надо было решать – и решать быстро. В накаленной из-за сложной эпидемиологической ситуации обстановке работодатели должны были обеспечить соблюдение свежепринятых законодательных требований, направленных на предотвращение распространения ковида.
Антиковидное законодательство развивалось темпами, сравнимыми со скоростью распространения самого вируса, а чрезвычайная поспешность законодателя при разработке нормативных актов не могла не привести к недостаткам юридической техники, иногда серьезным.
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