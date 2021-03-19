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Вирусный эффект

Пандемия COVID-19 добавила головной боли работодателям, но при этом дала резкий толчок развитию законодательства, регулирующего дистанционную работу
Марина Рыжкова
Depositphotos / PhotoXPress

На российских работодателей, и без того не скучавших, пандемия COVID-19 обрушила ряд новых, невиданных ранее задач, которые надо было решать – и решать быстро. В накаленной из-за сложной эпидемиологической ситуации обстановке работодатели должны были обеспечить соблюдение свежепринятых законодательных требований, направленных на предотвращение распространения ковида.

Антиковидное законодательство развивалось темпами, сравнимыми со скоростью распространения самого вируса, а чрезвычайная поспешность законодателя при разработке нормативных актов не могла не привести к недостаткам юридической техники, иногда серьезным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных