Вирусный эффект

На российских работодателей, и без того не скучавших, пандемия COVID-19 обрушила ряд новых, невиданных ранее задач, которые надо было решать – и решать быстро. В накаленной из-за сложной эпидемиологической ситуации обстановке работодатели должны были обеспечить соблюдение свежепринятых законодательных требований, направленных на предотвращение распространения ковида.