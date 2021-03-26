Банкам прогнозируют резкое падение доходов от валюты и ценных бумаг

НКР ожидает стабилизации курса рубля примерно на уровне конца 2020 г., а также коррекции на финансовых рынках, в том числе в связи с возможными международными санкциями. В результате совокупная прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может существенно снизиться в 2021 г. по сравнению с прошлым годом и не превысит 100 млрд руб.