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Какой урок Archegos преподал фондовому рынку

Кто пострадал от действий семейного офиса Билла Хвана, кроме него самого
Софья Корепанова
Основатель Archegos Capital Management Билл Хван /Emile Wamsteker / Bloomberg via Getty Images

В минувшую пятницу игроки фондового рынка пытались разгадать загадку, почему Goldman Sachs и Morgan Stanley начали массовую продажу активов – акций почти на $20 млрд за один день (данные Bloomberg). Американские медиакомпании ViacomCBS и Discovery потеряли более четверти капитализации. Основной удар пришелся на них и еще на американскую же Shopify, китайских технологических гигантов Baidu, Tencent Music, GSX, iQiyi, Vipshop Holdings и британский интернет-магазин Farfetch. К воскресенью истерика вылилась в сумму, близкую к $30 млрд.

Продажи крупных пакетов акций, особенно по цене ниже текущих котировок, всегда нервируют инвесторов. Они подозревают, что кто-то узнал негативную информацию, еще не ставшую общим достоянием. Вот почему акции других компаний из того же сектора, что и подвергнувшиеся распродаже, тоже стали дешеветь – например, упали котировки Alibaba, конкурента Baidu, объясняет реакцию рынка Bloomberg. Трейдеры гадали: это начало большой коррекции или же обанкротился какой-то фонд?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных