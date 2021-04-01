Какой урок Archegos преподал фондовому рынку

Какой урок Archegos преподал фондовому рынкуКто пострадал от действий семейного офиса Билла Хвана, кроме него самого
В минувшую пятницу игроки фондового рынка пытались разгадать загадку, почему Goldman Sachs и Morgan Stanley начали массовую продажу активов – акций почти на $20 млрд за один день (данные Bloomberg). Американские медиакомпании ViacomCBS и Discovery потеряли более четверти капитализации. Основной удар пришелся на них и еще на американскую же Shopify, китайских технологических гигантов Baidu, Tencent Music, GSX, iQiyi, Vipshop Holdings и британский интернет-магазин Farfetch. К воскресенью истерика вылилась в сумму, близкую к $30 млрд.
Продажи крупных пакетов акций, особенно по цене ниже текущих котировок, всегда нервируют инвесторов. Они подозревают, что кто-то узнал негативную информацию, еще не ставшую общим достоянием. Вот почему акции других компаний из того же сектора, что и подвергнувшиеся распродаже, тоже стали дешеветь – например, упали котировки Alibaba, конкурента Baidu, объясняет реакцию рынка Bloomberg. Трейдеры гадали: это начало большой коррекции или же обанкротился какой-то фонд?