Какой урок Archegos преподал фондовому рынку

В минувшую пятницу игроки фондового рынка пытались разгадать загадку, почему Goldman Sachs и Morgan Stanley начали массовую продажу активов – акций почти на $20 млрд за один день (данные Bloomberg). Американские медиакомпании ViacomCBS и Discovery потеряли более четверти капитализации. Основной удар пришелся на них и еще на американскую же Shopify, китайских технологических гигантов Baidu, Tencent Music, GSX, iQiyi, Vipshop Holdings и британский интернет-магазин Farfetch. К воскресенью истерика вылилась в сумму, близкую к $30 млрд.