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«Индекс гигабайта»: сколько на самом деле должен стоить доллар

«Фридом финанс» и «Ведомости» рассчитали справедливый курс валют, исходя из стоимости интернета в разных странах
Александр Лесных Максим Рубченко
По индексу гигабайта доллар должен стоить 5,84 руб. – примерно как до дефолта 1998 г. /Андрей Гордеев / Ведомости

Однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах, а пересчет стоимости такого товара из одной валюты в другую должен точно соответствовать разнице официальных валютных курсов. На этой гипотезе основан всем известный индекс бигмака. Аналитики The Economist, которые разработали этот индекс в 1986 г., указывали, что именно бигмак может использоваться в качестве эталонного товара по двум причинам: во-первых, McDonald’s представлен в большинстве стран мира; во-вторых, сам бигмак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо, овощи), чтобы считать его более или менее универсальным слепком экономики.

Однако многочисленные критики этого индекса неоднократно указывали, что знаменитый гамбургер эталоном как раз считаться не может. И тому есть ряд причин. В частности, политика McDonald’s по установлению цен на свою продукцию в разных странах не оглашается, но при этом очевидно, что на цену бигмака помимо производственных расходов влияет множество факторов: налоги в стране, покупательная способность населения, стратегия компании на конкретном национальном рынке, наличие конкурентов и т. д. Поэтому более правильным было бы использовать в качестве эталона товар или услугу, ценообразованием которых занимается рынок, а не одна частная компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных