«Индекс гигабайта»: сколько на самом деле должен стоить доллар

Однако многочисленные критики этого индекса неоднократно указывали, что знаменитый гамбургер эталоном как раз считаться не может. И тому есть ряд причин. В частности, политика McDonald’s по установлению цен на свою продукцию в разных странах не оглашается, но при этом очевидно, что на цену бигмака помимо производственных расходов влияет множество факторов: налоги в стране, покупательная способность населения, стратегия компании на конкретном национальном рынке, наличие конкурентов и т. д. Поэтому более правильным было бы использовать в качестве эталона товар или услугу, ценообразованием которых занимается рынок, а не одна частная компания.