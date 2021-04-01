«Индекс гигабайта»: сколько на самом деле должен стоить доллар«Фридом финанс» и «Ведомости» рассчитали справедливый курс валют, исходя из стоимости интернета в разных странах
Однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах, а пересчет стоимости такого товара из одной валюты в другую должен точно соответствовать разнице официальных валютных курсов. На этой гипотезе основан всем известный индекс бигмака. Аналитики The Economist, которые разработали этот индекс в 1986 г., указывали, что именно бигмак может использоваться в качестве эталонного товара по двум причинам: во-первых, McDonald’s представлен в большинстве стран мира; во-вторых, сам бигмак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо, овощи), чтобы считать его более или менее универсальным слепком экономики.
Однако многочисленные критики этого индекса неоднократно указывали, что знаменитый гамбургер эталоном как раз считаться не может. И тому есть ряд причин. В частности, политика McDonald’s по установлению цен на свою продукцию в разных странах не оглашается, но при этом очевидно, что на цену бигмака помимо производственных расходов влияет множество факторов: налоги в стране, покупательная способность населения, стратегия компании на конкретном национальном рынке, наличие конкурентов и т. д. Поэтому более правильным было бы использовать в качестве эталона товар или услугу, ценообразованием которых занимается рынок, а не одна частная компания.